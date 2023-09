Alertă pe Dunăre. Șase marinari s-au intoxicat cu gaze în buncărul unei nave sub pavilion Comores, acostată pe Brațul Tulcea Pompierii din Tulcea au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru salvarea a șase marinari care s-au intoxicat cu gaze in buncarul unei nave sub pavilion Comores, acostata pe Brațul Tulcea. Pompierii au fost solicitați, vineri seara, in jurul orei 23.00, prin apel la numarul unic de urgența 112 pentru a interveni pe o nava sub pavilion Comores, acostata pe Brațul Tulcea la mila marina 36, pentru extragerea a 6 marinari care se aflau in stare de inconștiența intr-un buncar al navei. La fața locului s-au deplasat 5 subofițeri cu o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD, o ambarcațiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

