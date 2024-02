O bătrână de 87 de ani a ars de vie în casă. Ce spun pompierii Alerta in aceasta dimineata pentru pompierii din Resita, care au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Dognecea, judetul Caras-Severin. Din nefericire o femeie in varsta de 87 de ani a fost gasita moarta. „Pompierii militari carașeni au fost solicitați in aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, sa intervina pentru […] Articolul O batrana de 87 de ani a ars de vie in casa. Ce spun pompierii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

