ALERTĂ! Noua tulpină a virusului a fost descoperită și EUROPA Noua tulpina a virusului SARS CoV-2 a fost descoperita in Belgia. Este vorba despre un pacient care a calatorit in strainatate recent, au anunțat autoritațile belgiene. Aceasta provoaca ingrijorare deoarece poate fi chiar mai contagioasa decat Delta. Ministrul Sanatații din Belgia, Frank Vandenbroucke, a anunțat ca a fost depistata o persoana infectata cu noua varianta. Este primul caz din Uniunea Europeana descoperit la o persoana din Belgia. Aceasta a fost testata pozitiv pe 22 noiembrie 2021, dupa ce a intrat pe teritoriul țarii. Mai multe state comunitare au impus rapid restricții de calatorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina a virusului SARS CoV-2 a fost descoperita in Belgia. Este vorba despre un pacient care a calatorit in strainatate recent, au anunțat autoritațile belgiene. Aceasta provoaca ingrijorare...

- O noua varianta SARS-CoV-2 - foarte diferita de toate celalte - a fost identificata in octombrie in Scoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, in departamentul Finistere (vest), relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. In total 18 elevi si sase adulti au contaminati inante ca raspandirea noii variante…

- Alexandr Lukașenco a amenințat ca ar putea intrerupe tranzitul de gaze catre Uniunea Europeana, daca blocul va continua cu mai multe sancțiuni impotriva regimului sau. Un val de migranți a ajuns la granițele Poloniei și Lituaniei – veniți pe așa numita “ruta Belarus”. “Noi incalzim Europa și ei ne…

- La ora actuala, Polonia este cel mai mare producator de carne de pasare din Uniunea Europeana. Numai in acest stat, de la depistarea recenta a virusului, aproximativ 5 milioane de pasari au fost deja sacrificate.Pana in prezent nu exista cazuri semnalate de transmitere a virusului gripei aviare de la…

- Portugalia a devenit cea mai vaccinata țara din lume impotriva coronavirusului, cel puțin 84% din intreaga populație fiind imunizata cu schema completa și 86% prima doza a unui vaccin anti-Covid, informeaza Hotnews . Guvernul va ridica toate restricțiile privind restaurantele și cluburile de noapte…

- OMS urmarește o noua varianta a virusului! Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au anunțat ca urmaresc o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul…

- Pe masura ce se discuta constant, in ultima vreme, in Romania, despre valul patru al pandemiei de COVID-19 și despre varianta Delta, apar noi informații ingrijoratoare. O noua tulpina Covid, detectata in Africa de Sud, este in atenția specialiștilor. Și asta pentru ca despre varianta cunoscuta drept…

- Atunci cand credeam ca varianta Delta este singura care face ravagii pe intreg globul pamantesc, o noua tulpina Covid-19 a fost descoperita in Africa de Sud. Cunoscuta sub numele de C.1.2, aceasta s-a raspandit in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și…