- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…

- Ministrul chinez al Stiintei si Tehnologiei, Xu Nanping, a declarat vineri ca primul vaccin impotriva coronavirusului COVID-19 va fi prezentat pentru studii clinice la sfarsitului lunii aprilie. Coronavirusul a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, potrivit mediafax.ro. Ministrul…

- Chinezii și-au trimis dronele sa ii monitorizeze pe oameni și sa ii apostrofeze, daca nu poarta masca. China e tot mai izolata din cauza epidemiei virale de coronavirus: mai multe tari au anuntat ca nu-i mai primesc pe strainii care au vizitat recent China.

- Epidemia de coronavirus se extinde si in Statele Unite, unde autoritatile sanitare din Chicago au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om, pe teritoriul american. Un barbat care a calatorit recent in Wuhan s-a imbolnavit dupa intoarcerea din China si a infectat-o si pe sotia lui. Conform…

- Federatia chineza suspenda toate meciurile din 2020! Campionatul ce trebuia sa inceapa pe 22 februarie a fost amanat pe o perioada nedeterminata, din cauza apariției coronavirusului. Si fotbalul incepe sa resimta efectul tot mai amenintator al coronavirusului raspandit de la Wuhan. ...

- Perioada de incubatie a noii tulpini de coronavirus aparuta in orasul chinez Wuhan a fost stabilita de cercetatorii chinezi, intr-unul dintre cele mai ample studii publicate pana la aceasta data despre noua epidemie de pneumonie virala.

- Noul coronavirus, depistat inițial in orașul Wuhan, este contagios și in perioada de incubație - inainte de apariția simptomelor, lucru ce ingreuneaza eforturile de stopare a raspandirii bolii, au declarat oficialii chinezi, potrivit site-ului postului BBC News, scrie Mediafax.Perioada de…