Alertă! Minoră dispărută în Timiș – a văzut-o cineva Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Chizatau, județul Timiș. In data de 18 februarie 2023, in jurul orei 17:00, ILIOI CRISTINA-MARIA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau, intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,70 metri, 40 de kg, par șaten, ochi caprui,fața ovala. Imbracaminte: geaca roz, blugi negri, pantofi sport roz și caciula roșie. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana disparuta este rugat sa apeleze… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Minora disparuta in Timiș. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Chizatau, județul Timiș.

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung desfașoara cercetari in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei PUIU ANDRA ELENA, de 13 ani, care a plecat de la domiciliul sau din Vladești, catre școala din aceeași localitate și nu a ajuns la orele de curs. Semnalmente: aproximativ…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari pentru gasirea unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. Astazi, in jurul orei 09:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, azi noapte, Adelina Lacatușu ar fi plecat voluntar de la domiciliul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 15 decembrie 2022, in jurul orei 17:00, GRAUR SIMINA-GABRIELA ar fi plecat voluntar din Adapostul de zi și de noapte din municipiul…

- Polițiștii bistrițeni, impreuna cu jandarmi, salvamontiști, pompieri și voluntari SVSU Bistrița cauta un barbat de 29 de ani, disparut in zona Padurii Sigmir. In acesta seara, a fost sesizat prin 112 faptul ca, ROBA RAZVAN ROBERT, in varsta de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat astazi, in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 13 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 13 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data…