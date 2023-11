Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba. La fața locului s-au deplasat pirotehniștii…

- "Luni, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba", a transmis IPJ Timiș. La fața locului s-au…

- O alerta cu bomba a pus oamenii legii pe jar. Poliția din Timișoara a fost alertata cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul companiei Continental. Iata anunțul poliției:"Azi, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala…

- Mobilizare impresionanta de forțe astazi, pe Calea Buziașului din Timișoara, la platforma industriala unde muncesc mii de timișoreni. Un e-mail de amenințare cu bomba la Contitech a dus la evacuarea a mii de angajați. La fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și jandarmi, dar…

- Polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba. Este vorba chiar despre celebra fabrica de anvelope din Calea Buziasului.…

- O alarma falsa cu bomba a fost inregistrata vineri seara la Termocentrala Rovinari, prin 112. Echipe de protecție civila, polițiștii și unitatea speciala a SRI au intrat in alerta. Polițiștii au reușit sa-l depisteze insa pe cel care a facut anunțul prin 112. „A fost o alarma falsa. Apelantul a fost…

- Alerta de gradul zero, marți dupa-masa, in Piața Victoriei din Timișoara. Pompierii, polițiștii și pirotehnicienii au fost trimiși de urgența in zona zero a orașului dupa ce cineva a observat un rucsac abandonat și a sunat la 112. Alarma s-a dovedit a fi falsa.

- Aceste mesaje au fost analizate si s a stabilit ca erau false.Serviciul Roman de Informatii a transmis ca a fost sesizat, joi, de catre mai multe institutii cu privire la primirea de catre acestea a unor email uri de amenintare cu bomba, transmite Agerpres. Aceste mesaje au fost analizate si s a stabilit…