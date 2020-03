Stiri pe aceeasi tema

- 16 cadre medicale de la Spitalul Orasenesc Alesd din judetul Bihor au fost trimise in izolare la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu un pacient confirmat ulterior cu Covid-19, iar in prezent se afla in stare grava la sectia ATI a Spitalului Municipal din Oradea.

- Ziarul Unirea Cazul numarul DOI, CONFIRMAT de COVID-19 in ALBA. Un Barbat internat pe secția ATI a Spitalului Județean. Mai multe CADRE MEDICALE in izolare Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus, COVID-19, este un barbat in varsta de 60 de ani din Teiuș, care s-a prezentat in urma cu cateva…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a declansat anchete epidemiologice in cazul celor trei cadre medicale de la trei spitale din municipiul Galati infectate cu coronavirus, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al institutiei, Liliana Iordachescu, potrivit Agerpres.Potrivit acesteia,…

- Mai exact, barbatul se afla in izolare de 11 zile și deși mai avea 3 zile de stat din cele 14 impuse a decis sa plece in alta localitate. Cei izolați la domiciliu sunt monitorizați de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica prin telefon, cum se face, de altfel, la nivelul intregii țari. Nu exista…

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea "Vreau sa fiu sanatos", a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19, transmite news.ro."Dragii mei, zilele trecute ma…

- Un numar de 120 de cadre medicale din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala au fost puse la dispoziția Direcției de Sanatate Publica in cazul in care epidemia de coronavirus va escalada, anunța MEDIAFAX.Primaria Constanța a mobilizat, joi, medicii care in mod normal iși desfașoara…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…