Autoritațile din regiunea separatista moldoveneasca Transnistria, susținuta de Rusia, au declarat vineri, 13 mai, ca au avut loc doua tentative de atac asupra infrastructurii din capitala regionala Tiraspol. Incidentele survin dupa ce au fost raportate o serie de atacuri in regiunea separatista, existand temeri tot mai mari privind o propagare a conflictului din Ucraina vecina. […] The post Alerta in Transnistria. Doua noi atacuri la Tiraspol / Petrol și cocktailuri Molotov first appeared on Ziarul National .