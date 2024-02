Stiri pe aceeasi tema

- Se așteapta condiții meteo severe in Republica Moldova incepand cu data de 7 ianuarie, cu precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, urmate de o scadere semnificativa a temperaturilor.

- Furtuna Pia face ravagii in zonele montane din Romania! In munții Fagaraș e pericol de avalanșa, iar turiștii sunt sfatuiți sa iși amane excursiile pana la momentul in care noul strat de zapada va fi stabilizat.

- Salvamontiștii avertizeaza ca pericolul de avalansa in munții Fagaraș este iminent și ii sfatuiesc pe turiști sa amane orice excursie pana la momentul in care noul strat de zapada va fi stabilizat.

- Avertisment de avalanșa intr-o zona montana din țara noastra, valabila la data de 1 Decembrie 2023! Turiștii sunt sfatuiți de oamenii legii sa nu se aventureze pe trasee și sa ramana in zona cabanelor unde sunt cazați.

- AVERTISMENT: Turistii care merg astazi, la Ziua Sfinxului, sunt rugați sa respecte recomandarile salvamontiștilor și jandarmilor montani Echipa Salvamont Salvaspeo Dambovița și jandarmii de la posturile montane Peștera și Zanoaga vor fi prezenți la datorie, de Ziua Sfinxului, prin acțiuni de patrulare…

- Gradul de avalansa a atins nivelul 3 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri in masivul Fagaras, a anuntat duminica Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu, pe Facebook, care a precizat ca a inchis traseele aflate peste aceasta altitudine.

- Riscul de avalansa a atins nivelul 3 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri in masivul Fagaras, a anuntat duminica Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu. Traseele turistice aflate peste aceasta altitudine au fost inchise.

- Pompierii brasoveni intervin, duminica, in municipiul Fagaras, pentru indepartarea acoperisului unui bloc de locuinte, dupa ce acesta a fost deprins de vant. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, acoperisul luat de vant a cazut in parcarea de langa imobil,…