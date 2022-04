O echipa pirotehnica din cadrul Serviciului Roman de Informatii face verificari, vineri dimineața, dupa ce o persoana a anuntat ca la bordul unei aeronave care urma sa decoleze de pe Aeroportul „Henri Coanda” a fost plasata o bomba. Pasagerii au fost debarcati. „In aceasta dimineata, in jurul orei 06.00, Sectia Regionala de Politie Transporturi Bucuresti […] The post Alerta cu bomba la bordul unui avion care urma sa decoleze de pe Aeroportul Otopeni. Intervin trupele Antitero appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .