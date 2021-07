Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe loturi de inghetata Milka vor fi retrase de pe piata dupa ce s-a constatat ca ingredientul stabilizator pe baza de plante depaseste limitele legale pentru oxidul de etilena, potrivit unui anunt postat sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Mai multe loturi de inghetata Milka vor fi retrase de pe piata dupa ce s-a constatat ca ingredientul stabilizator pe baza de plante depaseste limitele legale pentru oxidul de etilena, potrivit unui anunt postat sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Patru sortimente ale inghețatei Milka, retrase din magazinele din țara. Au fost depașite limitele pentru oxidul de etilena folosit Sambata, 24 iulie, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a informat ca mai multe loturi de inhgețata Milka urmeaza a fi retrase de pe…

- Mai multe loturi de inghetata Milka vor fi retrase de pe piata dupa ce s-a constatat ca ingredientul stabilizator pe baza de plante depaseste limitele legale pentru oxidul de etilena, potrivit unui anunt postat sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Mai multe loturi de inghețata Mars – Bounty, Twix și Snickers – au fost retrase de pe piața din Romania din cauza oxidului de etilena, potențial cancerigen, a anunțat sambata Autoritatatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Reprezentanții ANSVSA spun ca peste 100.000…

- Producatorul de inghetata Mars retrage de pe piata din Romania mai multe loturi din inghetata comercializata sub brandurile Bounty, Snickers si Twix, comercializata individual sau la cutie cu sase bucati, dupa ce in aceste produse s-a descoperit oxid de etilena, un ingredient cu potential cancerigen.…

- Mars retrage de pe piata din Romania mai multe loturi din inghetata comercializata sub brandurile Bounty, Snickers si Twix, comercializata individual sau la cutie, dupa ce in aceste produse s-a descoperit oxid de etilena la niveluri mai mari decat cele permise. „Mars recheama din Romania produsele noastre…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara pentru și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la comercializare a doua produse care pun in pericol sanatatea consumatorilor. In primul caz este vorba despre mararul marunțit vandut in supermarketurile Carrefour, in care s-au depistat…