Stiri pe aceeasi tema

- Un desert vegan a fost retras de pe piata, din toate marile magazine, de catre Alois Muller GmbH & Co.KG, deoarece, din cauza unei erori, a fost introdusa o proteina din lapte, nedestinata produsului final. Desertul poate fi periculos pentru cei cu alergii, dar poate fi consumat fara restrictii…

- Un desert vegan a fost retras de pe piata, din toate marile magazine, de catre Alois Muller GmbH & Co.KG, deoarece, din cauza unei erori, a fost introdusa o proteina din lapte, nedestinata produsului final. Desertul poate fi periculos pentru cei cu alergii, dar poate fi consumat fara restrictii de cei…

- Avertisment pentru clienții Carrefour, Lidl și Auchan. Inspectorii Autoritații Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au tras un semnal de alarma privind produsul alimentar retras de urgenta din magazine. Afla in randurile de mai jos de ce este periculos, de fapt. Produsul alimentar…

- Desert vandut de marile lanțuri comerciale, retras de la vanzare. Un sortiment de spuma de ciocolata pe baza de crema de nuci de cocos este retras de la comercializare de compania producatoare, ca masura de precauție pentru protecția consumatorilor, transmite ANSVSA . Compania Alois Muller GmbH & Co.KG…

- Potrivit codului muncii, ziua de 1 mai este declarata zi libera de la stat. Maine, unele lanțuri comerciale vor avea programul de funcționare modificat. Iata intre ce ore va fi deschis la Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Profi, Penny, Mega Image, Cora, Metro și Selgros luni, de Ziua Muncii.

- Cei mai mulți dintre romani vopsesc in joia din Saptamana Mare ouale de Paște. O alta parte le vopsesc in sambata Paștelui. Toate gospodinele vor oua frumoase de Invierea Domnului, insa nu toate vopselele disponible in comerț sunt bune. Așadar, ce contine vopseaua de oua din LIDL, Kaufland, Carrefour…

- Romanii sunt extrem de suparați pe deciziile luate de patronii de supermarket-uri. Majoritatea cetațenilor care au fost in ultimele luni in diverse lanțuri comerciale pentru a-și face cumparaturile saptamanale au intampinat o problema uriașa care i-a dat peste cap. Din pacate, majoritatea s-au plans…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a dispus retragerea din rețeaua de comerț a unui lot de oua contaminate cu salmonela. ANSA atenționeaza ca lotul respectiv provine de la gaini ouatoare pozitive la Salmonella (S.Enteritidis). Codul producatorului: 3MD TR 027. Producator/origine: SRL „Aviton…