- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat joi ca o mare putere va solicita retragerea misiunilor KFOR si UNMIK din Kosovo si a tinut sa remarce ca acest lucru ar fi ''un dezastru pentru noi toti'', relateaza Tanjug. Seful statului sarb a refuzat sa dezvaluie numele tarii respective,…

- USR PLUS Iași solicita PNL Iași retragerea sprijinului politic acordat lui Mihai Chirica pentru a vota bugetul, anunța deputatul USR PLUS de Iași Filip Havarneanu: „O alianța intre USR PLUS și PNL poate fi formata numai impotriva lui Mihai Chirica și nu pentru susținerea lui”, conform Mediafax.…

- Autoritatile din Sfantu Gheorghe vor solicita Guvernului retragerea dreptului de folosinta al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania (UGSR) asupra Casei de Cultura din municipiu, pe considerentul ca nu au gospodarit corespunzator aceasta cladire, care a ajuns intr-o stare avansata de degradare.…

- Echipa-fondatoare a „Super Ligii Europei”, Chelsea se pregatește sa iasa din aceasta organizație, dupa protestele fanilor, dar și dupa amenințarile FIFA și UEFA. Eforturile de a pleca au venit la doar trei doua zile dupa ce Chelsea a fost anunțata ca unul dintre șase cluburi engleze care fondeaza „Super…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, s-a declarat siderata de faptul ca parlamentarii suceveni din partidele aflate la putere continua sa dea vina pe PSD, la un an și jumatate de cand acest partid nu mai este la guvernare. Mirela Adomnicai a afirmat ca urmarește cu interes aparițiile in presa…

- Asociatia Forta Fermierilor solicita prim-ministrului Romaniei, Florin Citu, sa revina asupra proiectului de Hotarare de Guvern privind cuantumurile Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT), lansat miercuri in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii, si care prevede taieri, in medie, de…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat intr-un interviu pentru cotidianul german Bild ca trebuie gasita o solutie de compromis la problema Kosovo, dar a precizat ca, pe baza a ceea ce a vazut acum, presiunea va reveni doar asupra Serbiei, relateaza miercuri Tanjug. Raspunzand unui…