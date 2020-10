Premierul ungar Viktor Orban si-a manifestat marti speranta ca Donald Trump va fi reales pe 3 noiembrie presedinte al SUA, intr-o declaratie facuta la ceremonia de decorare a ambasadorului SUA la Budapesta aflat la final de mandat, David B. Cornstein, cu Ordinul de Merit al Ungariei, potrivit agentiilor MTI si EFE.



''Tinem degetele incrucisate pentru victoria lui Trump'', a spus Viktor Orban, care a apreciat in interventia sa ca totul s-a schimbat in relatiile dintre Budapesta si Washington dupa alegerea lui Trump cu patru ani in urma si numirea ambasadorului Cornstein.

…