Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Kilauea de pe insula Hawaii a inceput sa erupa duminica noaptea, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Erupția a fost urmata de un cutremur de 4,4 grade, transmite Reuters.

- O curte de apel federala a SUA a respins vineri cererea candidatului republican la presedintia SUA, presedintele in exercitiu Donald Trump, de a bloca declararea contracandidatului sau democrat Joe Biden drept castigator al electorilor din statul cheie Pennsylvania, transmite Reuters. Verdictul reprezinta…

- Pennsylvania a certificat marti rezultatele alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie in acest stat american, a transmis guvernatorul Tom Wolf, un anunt care cimenteaza victoria democratului Joe Biden in acest stat-cheie, informeaza Reuters si AFP. 'Astazi, Departamentul de Stat din…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata investit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele ales Joe Biden a vorbit in aceasta dimineata…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Serviciul postal al Statelor Unite (USPS) a informat ca aproximativ 1.700 de buletine de vot au fost identificate la centre de procesare a corespondentei in statul Pennsylvania, in timpul a doua verificari intreprinse joi, si ca buletinele sunt in curs de a fi predate autoritatilor electorale, transmite…

- Joe Biden este pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale in Statele Unite, a anuntat miercuri directoarea sa de campanie, Jennifer O'Malley Dillon, relateaza Reuters. “Joe Biden este aproape de a caștiga alegerile și de a deveni președintele Statelor Unite”, a anunțat Dillon.Candidatul…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…