Presedintele american, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau democrat Joe Biden intra luni in ultima saptamana completa a campaniei pentru alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, pe fondul masurilor de limitare a raspandire a pandemiei de COVID-19, transmite luni Reuters. Trump a anuntat progrese in combaterea coronavirusului desi SUA a inregistrat niveluri record ale numarului de noi cazuri zilnice, in timp ce vicepresedintele Mike Pence si-a continuat campania in pofida testarii pozitive la COVID-19 a mai multor colaboratori apropiati. Democratul Joe Biden l-a acuzat pe presedintele…