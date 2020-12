Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept „jenant” refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala, transmite digi24.ro.

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogind drept „jenant” refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infringerea electorala. „Am inceput deja tranzitia, este in curs”, a declarat Joe Biden, intr-o conferinta…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept "jenant" refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept „jenant” refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala, scrie digi24.ro.

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept „jenant” refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala.

- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursa din echipa sa de campanie. In acest moment Joe Biden conduce cursa impotriva rivalului republican Donald Trump in statul-cheie Pennsylvania. Este de asteptat ca fostul…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP. Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa voteze, in…