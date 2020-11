Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obtinut duminica in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova 51,71% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea a 81,8% din voturi. CEC a centralizat datele din 1.743 de sectii de votare, din totalul de 2.143. Rezultatele arata ca Maia Sandu are 51,71% din sufragii in favoarea sa, adica 554.444 de voturi din totalul celor 1.072.303 valabil exprimate. In acelasi timp, contracandidatul…