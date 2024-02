Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei decizii semnate de șeful Serviciului de Stat de Frontiera din regiunea Cernauți, cetațenii ucraineni cu varste intre 18 și 60 de ani au acum interdicția de a se apropia la o distanța mai mica de 5 kilometri de frontiera cu Romania și Republica Moldova. Aceasta masura vine in contextul unei…

- Cetatenii ucraineni cu virste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera…

- Cetatenii ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera…

- Cetatenii ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera…

- Harkov - Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Patru medici stomatologi din Cernauti au mers in zona frontului din regiunea Harkov, insa nu pentru a lupta impotriva armatei ruse, ci pentru a asigura asistenta medicala militarilor ucraineni. Echipa condusa de medicul Viorel Raducan…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 34 482 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 18 289 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 20 659, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Judoka juniori de la CSM Adjud 1946, pregatiți de sensei Cristian Marian Ciupitu, au concurat la sfarșitul saptamanii trecute la a patra ediție a Memorialului „Tivga Neculai” la Ramnicu Sarat, la care au participat peste 400 de sportivi din Romania și Republica Moldova. Sportivii adjudeni au obținut…

- Postare Facebook/Sorin Grindeanu: Intalnire constructiva cu Kathleen Ann Kavalec, Ambasadorul SUA la București, și George Tsunis, Ambasadorul Statelor Unite in Grecia! Am discutat despre conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, cu accent pe legaturile dintre Ucraina- Republica Moldova- Romania- Bulgaria-…