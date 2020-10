Stiri pe aceeasi tema

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Andrei Nastase, candidatul Platformei Demnitate si Adevar (Platforma DA) pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, si-a exprimat miercuri nerabdarea de a participa la dezbaterile electorale, mentionand ca si-ar dori in special sa adreseze 'un mesaj Maiei Sandu (lidera PAS) si o intrebare…

- Andrei Nastase, candidatul Platformei Demnitate si Adevar (Platforma DA) pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, si-a lansat sambata campania electorala in cadrul unui eveniment organizat in fata unei biserici de la marginea Chisinaului, promitand ca "este gata sa porneasca recladirea Moldovei",…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in noiembrie, in Republica Moldova. Consiliul Politic Național al PAS s-a intrunit astazi, 18 iulie in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim ca va inainta candidatura…