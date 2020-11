alegeriparlamentare2020: Cristina Dumitrache, candidat PSD la alegerile parlamentare, vine la ZIUA Electorala

Cristina Dumitrache candideaza pentru un nou mandat de deputat, pe listele PSD Constanta In acest mandat, Dumitrache este membru al Comisiei pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor Deputatul a participat la peste 70 de proiecte legislative, majoritatea cu aplicabilitate in sistemul de sanatate, al ingrijirilor paliative sau cu caracter social Despre proiectele pe care le are in vedere candidatul PSD va vorbi, vineri, 6 noiembrie de la ora 17.00 la ZIUA Electorala Live pe www.ziuaconsta ...