- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a expirat perioada de contestatii in ceea ce priveste candidaturile pentru alegerile locale, exprimandu-si convingerea ca Nicusor Dan, sustinut de liberali si de USR PLUS, va fi viitorul primar general al Capitalei. Declaratiile…

- Nicusor Dan a declarat ca a fost ales Magazinul Bucuresti ca loc unde sa anunte inaugurarea sediului de campanie, pentru ca este simbol pentru ceea ce isi propune sa faca pentru Capitala. El a adaugat ca trebuie reconstruit „acest oras care a fost distrus in perioada comunista si postcomunista, pentru…

- Vergil Chițac, candidatul PNL la Primaria Constabța, afirma ca Radu Mazare, fostul primar al municipiului, le-a ordonat apropiaților sa porneasca o campanie de denigrare impotriva sa.„Mazare intra in joc. Din surse foarte serioase, acest personaj sinistru a transmis un mesaj camarilei sale:…

- Perioada de inscriere a candidaturilor la alegerilor locale a inceput in urma cu cateva zile. Luni, Biroul Electoral Municipal Lugoj a inregistrat si aprobat primul dosar. Este vorba de candidatul independent, Dan Haica, care a fost viceprimar al Lugojului imediat dupa Revolutie. Haica s-a inscris in…

- Fostul ministru al Muncii si-a lansat oficial candidatura la Primaria Craiovei in luna martie a acestui an, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Vasilescu a renuntat la postul de deputat din Parlamentul Romaniei pentru a-si desfasura activitatea in calitatea de primar. „Biroul…

- Ion Cristoiu avertizeaza ca suntem deja in campanie electorala in care s-au implicat si se implica institutiile de forta si spune ca intamplarile, deciziile ciudate care vor urma au ca scop pregatirea terenului pentru ca PNL sa castige alegerile la scor, iar presedintele Iohannis sa-si instaleze…

- "Acum oamenii trebuie sa faca ceva, sa presteze ceva. Sunt in campanie electorala, ce o sa spuna? Sa spuna despre scandalurile de corupție in legatura cu achiziția de maști, echipamente de protecție pentru coronavirus? Ce o sa spuna, ca au o problema in ceea ce privește programele de agricultura…