Ciprian Ciucu, candidat sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 6, anunta suspendarea actiunilor electorale cu interactiune umana directa, dupa ce o persoana angajata in echipa sa de campanie a fost infectata cu SARS-CoV-2.



"In acest moment suspend toate actiunile de campanie cu interactiune umana directa. Am aflat in urma cu cateva minute ca o persoana angajata in echipa mea de campanie a fost infectata cu SARS-CoV-2. Eu nu am fost contact direct, dar cu toate acestea e mai bine sa ma izolez cateva zile, sa fac testul PCR si sa vedem rezultatul. Nu am niciun fel de simptome,…