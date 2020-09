Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, miercuri, ca va face plangere penala pentru denunt calomnios impotriva parlamentarilor PSD care au depus denunt la DNA. "In tara asta cine face plangere penala stiind ca minte este un infractor", a afirmat Nicusor…

- Deputatul Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a anuntat miercuri ca ii va intenta proces pentru calomnie primarului general, Gabriela Firea. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare intre Nicusor Dan…

- Nicusor Dan, candidatul la Primaria Capitalei susținut de Alianța USR-PLUS și PNL, a mers luni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru a depune plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, a sefului Politiei Locale si a directorului Companiei de salubritate, dupa…

