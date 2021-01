Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea presedintelui-ales al Statelor Unite de a-si impune agenda depinde de rezultatul a doua alegeri pentru Senat din statul Georgia. Cu toate ca ziua scrutinului este cea de 5 ianuarie, cetatenii au votat deja prin corespondenta in numar mare in cadrul celor doua curse electorale foarte stranse.

- Alegerile parlamentare din 6 decembrie s-au incheiat sau aproape s-au incheiat, cu o concluzie dureroasa: romanii nu s-au prezentat la vot. Procentul de 31 la suta din numarul total al cetațenilor cu drept de vot nu poate fi explicat prin teama de pandemie și nici prin frigul de afara, cu prin lehamitea…

- Donald Trump a participat sambata la primul sau miting electoral dupa alegerile prezidentiale, prilej cu care a incercat sa-si insufle suporterii cu o luna inainte de alegerile pentru Senat din Georgia. Este un scrutin crucial, care va decide echilibrul puterii la Washington.

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump, 74 de ani, a afirmat sambata, 5 decembrie, in statul Georgia. ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile "fraudate",…

- Romanii pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie numai la secția de votare la care este arondata strada sau localitatea unde iși au domiciliul sau reședința. Secțiile de vot se deschid pentru alegatori la ora 7:00 și se inchid la ora 21:00.Cum afli de ce secție de votare aparțiiPentru a afla…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Joe Biden este al 46-lea președinte al SUA. El a obținut voturi peste pragul de de 270 necesar pentru a obține scaunul de la Casa Alba și se va adresa națiunii in aceasta seara. Victoria lui Biden se bazeaza pe rezultatele neoficiale ale statelor care și-au terminat numaratoarea voturilor. Alegerile…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…