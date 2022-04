Cutremur de adancime azi-dimineata in Vrancea

Un cutremur a avut loc in noaptea de duminica spre luni 3 4 aprilie , la ora locala 03.33, in zona seismica Vrancea, Buzau, cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 148km.Seismul s a produs in apropierea oraselor 70km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, 112km S de Bacau, 121km V de Braila, 121km V de Galati, 133km… [citeste mai departe]