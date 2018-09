Alegeri Suedia, rezultate preliminare. Cine conduce

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari in fața Parlamentului Suediei, in septembrie 2016 (foto: Al Jazeera) La 9 septembrie 2018 peste 7,5 milioane de suedezi (din cei 10 milioane cat are Regatul) au fost invitati sa aleaga noul Parlament (Riksdag) de la Stockholm. Cele doua blocuri politice – Stanga si Dreapta – sunt despartite…

- Blocul de centru-stanga a obtinut 41% din voturi la alegerile parlamentare desfasurate duminica in Suedia, in timp ce alianta de centru-dreapta a intrunit 40,1% din sufragii, iar partidul nationalist Democratii Suedezi 16,9%, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunea TV4, preluata…

