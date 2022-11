Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american, Joe Biden, si fostul presedinte Barack Obama au aparut impruna la un miting de campanie in statul Pennsylvania, indemnandu-i pe alegatorii americani sa ii sustina pe democrati la alegerile intermediare de marti, informeaza Rador.

Presedintele radical al Iranului a declarat, vineri, ca Iranul a fost eliberat de revolutia islamica din 1979, raspunzand unei promisiuni a presedintelui SUA, Joe Biden, de a "elibera Iranul", relateaza Rador.

Presedintele american Joe Biden le-a cerut luni marilor companii petroliere sa "nu mai profite de pe urma razboiului" din Ucraina, investind o parte din superprofiturile lor in Statele Unite pentru a reduce preturile la pompa, relateaza AFP.

Președintele SUA, Joe Biden, l-a felicitat duminica pe politicianul brazilian de stanga Luiz Inacio Lula da Silva pentru ca a caștigat alegerile prezidențiale din țara sud-americana, care au provocat diviziuni, dar care au fost in cele din urma "libere, corecte și credibile", in fața actualului președinte…

Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters.

Președintele american Joe Biden a afirmat in mod eronat ca fiul sau, Beau, "și-a pierdut viața in Irak" in timpul unui discurs susținut miercuri in Colorado.

Presedintele american Joe Biden a spus ca l-a avertizat pe omologul sau chinez, Xi Jinping, despre riscul retragerii investitorilor, daca Beijingul incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei, scrie AFP preluat de agerpres.

Presedintele american Joe Biden si sotia sa Jill au mers, joi seara, la ambasada Marii Britanii din Washington, unde au semnat in cartea de condoleante deschisa in omagiu pentru regina Elizabeth a II-a.