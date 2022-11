Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, dupa plangerea depusa la DNA pe numele sau, in care deputatul USR Emanuel Ungureanu il acuza ca nu a emis norme la legea privind combaterea infecțiilor nosocomiale, ca el „iși vede de treaba".

Melodia "Thriller" a lui Michael Jackson, care a fost lansata pe 2 noiembrie 1983, a devenit de Halloween cea mai ascultata pe Apple Music in Statele Unite. De asemenea, se afla pe pozitia a 56-a pe Spotify in SUA.

Cinstitele moaște ale Sfantului Ierarh Nicolae și ale Sfinților Martiri Brancoveni sunt purtate in pelerinaj la parohiile romanești din Statele Unite ale Americii de Preotul Emil Caramizaru, parohul Bisericii Sfantul Gheorghe-Nou din capitala.

Statele Unite au impus joi sancțiuni unei companii iraniene pe care o acuza de coordonarea zborurilor militare pentru a transporta drone in Rusia, precum și a trei companii despre care a spus ca sunt implicate in producția de drone iraniene, potrivit Reuters.

Hong Kong a raportat primul sau caz de variola maimutei, au anuntat marti autoritatile sanitare locale, dupa descoperirea simptomelor acestei boli la un barbat de 30 de ani venit din Filipine dupa ce a calatorit in Statele Unite si Canada, informeaza Reuters.

Departamentul Justitiei din Statele Unite cere secretizarea unor fragmente ale unui document utilizat pentru justificarea mandatului care a permis perchezitia in resedinta din Florida a fostului presedintele Donald Trump, informeaza site-ul Politico.com.

Ziua Nationala a Ucrainei este marcata miercuri sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP, informeaza News.ro.