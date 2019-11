De-a lungul intregii zile de vot in primul tur al alegerilor prezidențiale v-am prezentat date privind prezența la vot in localitațile din jurul municipiului Campina. Acum, dupa finalizarea procesului de vot, suntem in masura sa va prezentam și rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale in aceste localitați.