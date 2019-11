Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21.950 de romani au votat pana la ora 15.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). In Italia, Germania si Marea Britanie exista sectii unde oamenii stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot.

- In județul Brașov sunt așteptați duminica, la urne peste 510.000 de cetațeni cu drept de vot, in cele 455 de secții de votare, din județ, pentru a desemna, dintre cei 14 candidați, persoana care sa detina functia de presedinte al Romaniei. Pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc in 10 noiembrie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda romanilor din diaspora care vor sa voteze pentru alegerile prezidentiale sa se prezinte la vot in cele trei zile, incercand sa evite aglomerarea in ziua de duminica. MAE precizeaza ca 91 de diplomati au fost trimisi in strainatate din centrala de la Bucuresti…

- "Am facut o statistica la nivelul procesului electoral din luna mai. Timpul mediu de scanare a unei carti de identitate - respectiv de la introducerea in fanta dispozitivului tabletei si pana la validarea in sistem - a fost de aproximativ 15 secunde. Pe de alta parte, buletinele care nu pot fi scanate,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a facut sambata un apel catre votanții USR sa il susțina pe Theodor Paleologu la alegerile prezidențiale, in condițiile in care in spațiul public au aparut dovezi care il vulnerabilizeaza și mai mult pe candidatul Uinunii, Dan Barna.”Inca din prima clipa, Theodor…

- Directorul general al Directiei Sistemul Informational Electoral National din cadrul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ovidiu Oproaica, a declarat vineri ca vor fi mai putine cozi la sectiile de votare din strainatate la alegerile prezidentiale, scrie Agerpres. "Tableta este putin…

- Conform datelor obținute de Autoritatea Electorala Permanenta doar 41.000 de români au ales sa voteze prin corespondența la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, în timp ce 39.000 au cerut sa fie organizate secții de votare în localitațile în care traiesc. Autoritatea…

- Un numar de 41.003 romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta si alti 38.944 de romani s-au inscris pentru a vota la o sectie din strainatate, pana duminica la miezul noptii, la expirarea termenului limita pentru inregistrare, conform datelor de pe site-ul Autoritatii Electorale…