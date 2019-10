Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de atribuire va avea loc marți, in prezența principesei Margareta, Custodele Coroanei, și a principelui Radu, potrivit unui anunț al Ambasadei Romaniei in Franța. La inițiativa Ambasadei, susținuta de Primaria Paris și de Grupul de prietenie Ro-FR din Adunarea Naționala Franceza,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice, rezulta ca pana la finalul lunii septembrie 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat deja pentru obtinerea noului statut (pre-settled si settled status). Cifrele comunicate de autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice cu privire la implementarea schemei de inregistrare (EUSS), rezulta ca, pana la finalul lunii septembrie a acestui an, 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat deja pentru obtinerea noului statut…

- ​​Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va propune înființarea a 71 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale. ​Într-un comunicat de presa, ambasada precizeaza ca pe lânga cele 8 secții propuse de Consulatul General al…

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand cu dimineata zilei de luni, pilotii British Airways (BA), constituiti in Uniunea Pilotilor (BALPA), au inceput o greva…

- Manifestantii s-au adunat la Manchester, dar si la Edinburgh si Belfast, sub sloganul "Opriti lovitura de stat", la apelul unei organizatii care se opune Brexitului, lansata in 30 de orase. Si la Londra s-au strans circa 2.000 de persoane, in fata rezidentei premierului, la 10, Downing Street,…

- Prim-ministrul Marii Britanii l-a asigurat pe președintele roman ca drepturile romanilor din Regatul Unit reprezinta o prioritate pentru Londra. Klaus Iohannis și Boris Johnson au avut, marți, o convorbire telefonica la solicitarea premierului britanic, anunța Palatul Cotroceni intr-un comunicat de…