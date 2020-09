Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI LOCALE 2020. Pana la aceasta ora au fost numarate 605.772 de voturi, reprezentand 90,18 % din cele 671.743 inregistrate duminica. Nicusor Dan are 41,82% din voturi, Gabriela Firea - 37,4 %, iar Traian Basescu - 10,81%. Prezenta la vot in Bucuresti, la ora inchiderii urnelor…

- Candidatul PNL- USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi.Pana la aceasta ora au…

- Candidatul PNL-USR PLUS Nicusor Dan a castigat detasat alegerile pentru Primaria Capitalei, o batalie simbolica si care se anunta mult mai stransa cu o zi inainte de vot. El a obtinut 47,8- din voturi, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, dupa prelucrarea datelor centralizate pana la…

- Bucureștenii și-au ales astazi primarul și consilierii generali in cadrul alegerilor locale din acest an. Lupta a fost stransa intre Gabriela Firea și Nicușor Dan.Gabriela Firea a candidat in acest an pentru un nou mandat. La alegerile din anul 2016, ea a caștigat Primaria Capitalei cu 246.553 de voturi…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a obținut 47,2 % din voturi la alegerile ​​locale de duminica, in timp ce actualul primar general, Gabriela Firea, ar avea 39 % din voturi potrivit rezultatelor exit-poll CURS-Avangarde anunțate la ora 21.00 pentru ora 19.00.

- Candidatul sustinut de PNL si de Alianta USR-PLUS, Nicusor Dan, are 31-, in timp ce actualul primar in functie, Gabriela Firea, are 29-. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10-. Un procent foarte mare este insa cel al cetatenilor din Bucuresti care nu s-au hotarat cu cine voteaza. (digi24.ro)

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a declarat, marți seara, la Digi24, ca ”cineva din PMP nu dorește ca Nicușor Dan sa caștige alegerile, ca sa ramana cu partidul”. Intrebat fiind daca se refera la Dan Barna, fostul președinte a confirmat spunand ca liderul USR se teme sa nu piarda partidul…

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…