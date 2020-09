Alegeri locale 2020. Ziua votului a început, primele rezultate exit poll, la ora 21.00 ​​Peste 18,2 milioane de români sunt așteptați duminica sa voteze la alegerile locale 2020, primele rezultate fiind cele exit-poll și vor fi anunțate la ora 21. În acest an, scrutinul se desfașoara în condiții speciale din cauza epidemiei de coronavirus una dintre marile mize fiind mobilizarea oamenilor la vot, în calculele partidelor, de aceasta depinzând rezultatele alegerilor locale 2020.



Autoritațile au stabilit reguli stricte pentru desfașurarea votului. Românii care merg sa voteze la alegerile locale 2020 trebuie sa poarte masca, sa mențina distanța…

Sursa articol: hotnews.ro

