Alegeri locale 2020: Aproape jumătate dintre președinții secțiilor de votare din Dolj s-au retras Sute de presedinti si loctiitori din sectiile de votare din țara s-au retras, de teama COVID-19, deși un presedinte de sectie primeste 250 de lei pe zi, conform Mediafax. In județul Dolj, mai mult de jumatate din președinții dar și locțiitorii secțiilor de votare au cerut sa fie inlocuiti, iar la Constanta, aproximativ un sfert, […] The post Alegeri locale 2020: Aproape jumatate dintre președinții secțiilor de votare din Dolj s-au retras appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

