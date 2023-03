Candidatul unic al opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, dat pentru prima oara invingator in fața președintelui Recep Tayyip Erdogan, in doua sondaje pentru scrutinul prezidențial din 14 mai. Sondajul realizat de ORC in perioada 4 – 6 martie da intenții de vot de 56,8% pentru Kilicdaroglu și 43,2% pentru Erdogan, in timp ce sondajul ALF, realizat in 6 – 7 martie da intenții de vot de 55,1%