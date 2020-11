Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden raman prinsi intr-o cursa stransa pentru presedintia Statelor Unite, in timp ce americanii, dar si o mare parte a lumii, asteapta rezultatele alegerilor din cateva state-cheie, noteaza miercuri dpa. Ambii candidati incearca sa…

- Lupta este foarte stransa la alegerile prezidențiale SUA, dintre republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden. Scorul este foarte apropiat in așa-numitele state-cheie, unde diferențele...

- Lupta pentru presedintia SUA se da "la baioneta", cu actualul presedinte favorit dupa ce a castigat Florida. Donald Trump reuseste sa castige in statele Texas si Ohio, anunta Fox News.Cele doua state ii aduc presedintelui 56 de electori. Scorul actual prezentat de Fox News este de 223 la 204…

- Alegerile prezidențiale din SUA se apropie de final, secțiile de votare s-au inchis dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Numaratoarea voturilor a inceput in statele in care s-a incheiat procesul electoral și se pare ca, in ciuda epidemiei care a lovit puternic SUA, prezența…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, continua sa conduca in cursa electorala, conform proiectiilor televiziunilor, dar rezultatul inca se poate schimba.Conform proiectiilor realizate de postul Fox News, Joe Biden este creditat in prezent cu obtinerea…

- In cateva state cheie Joe Biden și Donald Trump și-au concentrat energia și fondurile inaintea votului de marți. Aceste state sunt ravnite de candidați și urmarite indeaproape de sondatori, comentatori politici și mass-media, deoarece victoriile din aceste state vor decide aproape inevitabil rezultatul…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

