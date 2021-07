Alegeri în Bulgaria: Cine se află în topul încrederii populației Partidul bulgar ‘Exista un Astfel de Popor’ (ITN) are un avans de 0,2 puncte procentuale fata de GERB, in perspectiva alegerilor parlamentare din Bulgaria din 11 iulie, indica un sondaj realizat de Centrul de analiza si marketing de la Sofia (CAM). Potrivit novinite.com, ancheta sociologica, realizata intre 26 iunie si 1 iulie pe un esantion de 1.011 persoane, arata ca ITN ar obtine 20,8% din voturi, iar GERB 20,6% din voturi. Pe pozitia a treia s-ar plasa Partidul Socialist bulgar (BSP), cu 15,5%, care ar fi urmat de alianta Bulgaria Democrata (12,3%), Miscarea pentru Drepturi si Libertati (partidul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

