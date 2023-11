Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Ion Ceban, edilul suspendat al Chișinaului, au votat 56, 82 % dintre alegatori, acesta fiind urmat de Lilian Carp, candidatul formațiunii de guvernamant, cu o cifra de 22, 69 %, arata datele preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala, la o ora de la inchiderea procesului de vot.

- Astazi moldovenii și-au ales primarii și consilierii locali și municipali. In total au venit la secțiile de votare ca sa iși exercite dreptul la vot 1 147 508 mii de alegatori sau 41.40% din numarul total a celor inscriși in liste celor cu drept de vot. Cei mai activi alegatori s-au dovedit a fi cei…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca, pana la ora 15.00, și-au exercitat dreptul la vot peste 820 mii de alegatori sau peste 30 % din numarul celor incluși in listele electorale. In conformitate cu prevederile Codului electoral, alegerile sunt considerate valabile daca la ele au participat cel puțin…

- In doua localitati din Gagauzia nu vor fi organizate alegeri locale generale. Este vorba de Chioselia Rusa si Cotovscoe, anunta Comisia Electorala Centrala (CEC). Acest lucru este posibil dupa ce in cursa electorala, pentru functiile de primar in aceste localitati a fost inregistrat cate un singur concurent…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat miercuri decretul de dizolvare a parlamentului si de convocare de alegeri anticipate la data de 17 decembrie, care ar urma sa-i consolideze autoritatea in timp ce cauta o cale de normalizare a relatiilor cu Kosovo, principala preconditie pentru aderarea…

- Locuitorii din Gagauzia vor plati 10 lei pentru un m3 de gaze naturale. Anunțul a fost facut de bașcana Eugenia Guțul, care a menționat ca a fost incheiat un acord cu o companie din Turcia. Totodata, bașcana a declarat ca vor urma negocieri privind livrarea gazelor la preț mai mic și pentru consumatorii…

- Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova a aprobat o lista cu 3,3 milioane de alegatori, dar nu este clar de unde a aparut o astfel de cifra, care va fi subiectul unor procese mari in viitor. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor,…

- Tot mai multe localitați din Alba primesc apa cu porția: Anunțul APA CTTA Alba Tot mai multe localitați din județul Alba primesc apa cu porția. APA CTTA Alba a anunțat programul de raționalizare pentru miercuri, 23 august. Avand in vedere consumul mare de apa, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa raționalizeze…