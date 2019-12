Alegeri cruciale in Marea Britanie, pentru viitorul țarii. De ele depinde soarta Brexitului Sectiile de votare s-au deschis joi dimineata in Regatul Unit pentru alegerile generale anticipate cruciale pentru iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), promisa de premierul conservator in exercitiu Boris Johnson. Este al treilea scrutin legislativ în mai puţin de cinci ani, după alegerile din 2015 şi 2017, şi primul organizat în decembrie în aproape 100 de ani, iar liderul conservatorilor speră să obţină o majoritate netă pentru…