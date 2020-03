Alegeri Anticipate. Victor Ponta: Nu vor mai fi bani pentru pensii şi alocaţii "Pana pe 15 septembrie, guvernul Romaniei trebuie sa trimita la Bruxelles un raport in care sa explice de unde taie bani si de unde aduce mai multi bani la buget. Nu ai cum sa-i aduci decat prin taxe si impozite. Cred ca in aceste momente oamenii spun un singur lucru: pe noi nu ne mai intereseaza PSD, PNL, Iohannis, Ciolacu, Ponta, noi vrem sa stim cine i-a masuri legate de partea economica. Cine ne spune foarte clar ca la 1 septembrie avem sau nu avem alocatii, avem sau nu avem bani de pensii. Toata lumea ne spune 'hai sa facem anticipate prin iunie, asa si dupa aia vom vedea noi in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

