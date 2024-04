Iohannis pregătește România pentru intrarea în război! Fix in ziua in care un important oficial din cadrul intelligence-ului american a vorbit, intr-un interviu pentru presa europeana, despre nevoia ca NATO sa intervina in razboiul din Ucraina, președintele Iohannis a facut apel la creșterea numarului „rezerviștilor” din armata romana, iar premierul Ciolacu s-a referit la agresiunea Rusiei in regiunea Marii Negre. Cam prea […] The post Iohannis pregatește Romania pentru intrarea in razboi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

