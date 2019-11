Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe datat de 3 noiembrie inclusiv, Agenția Servicii Publice va asigura eliberarea, in mod gratuit, a buletinului de identitate provizoriu la solicitarea cetațenilor Republicii Moldova care nu dețin act de identitate sau al caror buletin nu este valabil.

- Agenția Servicii Publice, potrivit responsabilitaților asumate in contextul asigurarii bunei desfașurari a turului al doilea de scrutin pentru alegerile locale generale, informeaza cetațenii Republicii Moldova cu drept de vot:In perioada 29 octombire - 3 noiembrie 2019,

- Agenția Servicii Publice aduce la cunoștința ca astazi, de la 700 pina la 1300 au fost eliberate 901 de buletine de identitate provizorii și 838 inmanate actele de identitate confecționate.

- Moldovenii care nu dispun de acte valabile, pot primi gratis buletine de identitate provizorii pentru a vota. Birourile Agentiei Servicii Publice vor fi deschise si in ziua alegerilor pentru a asigura cetatenii cu documentele necesare. Acestea vor activa intre orele 7:00 și 21:00.

- Agenția Servicii Publice (ASP) precizeaza cum le va elibera acte de identitate cetațenilor Republicii Moldova cu drept de vot in ziua scrutinelor electorale din 20 octombrie 2019. Buletinul de identitate provizoriu le va fi eliberat gratuit tuturor solicitanților.

- Doi moldoveni au fost prinși de polițiștii de frontiera cu buletine false, pe care voiau sa le foloseasca in Germania. Cetațenii din Republica Moldova nu le-au prezentat la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, insa aveau carțile de identitate falsificate in portofel. Polițiștii i-au controlat, și…

- Analistul politic Anatol Taranu considera ca problema fundamentala a Republicii Moldova este lipsa de identitate in calitate de coagulant pe interior. In opinia sa, societatea pare dezlanata, fara un scop unic, oamenii nu lupta pentru un obiectiv comun, nu exista acest obiectiv comun, iar diverse paturi…

- Știați ca cetațenii Republicii Moldova platesc mai mult pentru perfectarea unui buletin de identitate in locul celui declarat pierdut sau furat, decat in cazul unui act de identitate expirat sau la perfectarea primara. Diferențele de tarif, in funcție de termenul de eliberare a buletinului, sunt…