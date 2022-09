Alege unul dintre pogramele noastre de formare profesională gratuite! Alege unul dintre pogramele noastre de formare profesionala gratuite! Ca sa fii eligibil pentru a participa la aceste cursuri GRATUIT, trebuie sa ai domiciliul in regiunea N-V, varsta minima de 25 ani și sa fii angajat/a. Aceste cursuri sunt acreditate ANC și se organizeaza in cadrul proiectului „Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest” Cod proiect 135148, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. LISTA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA: Contabil Limba Engleza Expert fiscal Administrator pensiune… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

