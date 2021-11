Stiri pe aceeasi tema

- Toamna in parcul Palas 1 of 10 Zilele de toamna au cuprins in atmosfera lor orașul, dar și parcul Palas, ce ofera un peisaj magic și care trezește in oameni o sensibilitate ce a stat parca ascunsa intreaga vara. Explozia de nuanțe aramii și lumina aurie a soarelui indeamna la relaxare, la plimbari lungi…

- Poliția Rutiera a avizat propunerea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași privind prelungirea benzii unice pentru mijloacele de transport in comun pana la rondul de tramvai de la capatul zonei CUG. Concret, masura va fi aplicata pe șoseaua Nicolina, pe segmentul cuprins intre intersecția bulevardul…

- Weekendul acesta ai la dispozitie o multitudine de activitati interesante la Palas. Astfel, in zilele de 15 si 16 octombrie 2021, vino in Atrium pentru a descoperi sutele de oportunitati profesionale de la Targul de Cariere! Dupa ce ai aplicat pentru job-ul tau de vis, poti sa treci pe la standurile…

- Primaria Municipiului Iași cauta soluții pentru ca agenții economici de pe șoseaua Nicolina sa iși poata desfașura activitatea in condiții rezonabile. In paralel cu extinderea benzii unice pentru transportul public de la intersecția cu strada Salciilor (Lidl) și Belvedere spre Rond Vechi CUG (Selgros),…

- Festivalul Trandafir de la Moldova 1 of 3 Zilele tomnatice aduc in acest sfarșit de saptamana, in ansamblul Palas, cantece tradiționale, dansuri populare, meșteri pricepuți, dar și produse autohtone. Ansambluri folclorice din Romania și Republica Moldova vor urca pe scena Amfiteatrului Palas, iar esplanada…

- Salvatorii din Iasi vor sarbatori Ziua Pompierilor din Romania, pe esplanda de la intararea principala in Palas Mall dinspre Palatul Culturii. Pompierii au pregatit expozitii si sesiuni de „instruire" pentru copii, dar vor oferi si informatii cu privire la masurile de prevenire a incendiilor si de actiune…

- Barbatul spune ca este suparat ca i-au fost luati copiii de catre DGASPC Vaslui. Inainte de a se urca pe stalp, barbatul in varsta de aproximativ 45 ani si-a provocat mai multe rani in zona bratelor si sternului.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din…