- In ziua in care Capitala țarii a trecut in scenariul roșu, rata de infectare trecand de 3 la mia de locuitori, guvernul Orban a fost mai preocupat de ședințele politice, in loc sa gaseasca timp pentru a lua masuri pentru combaterea acestei situații, este esenta mesajului transant transmis romanilor…

- ALDE a atras atenția ca „in plin scenariu roșu de pandemie, Romania ramane fara Guvern, pentru ca Guvernul e in campanie”. Guvernul Orban a fost mai preocupat de ședințele politice decat de luarea de m

- Cei de la PSD taxeaza Guvernul pentru ca nu se iau masuri pentru combaterea pandemiei. PSD arata ca odata ce au trecut alegerile, acum s-ar putea inchide din nou țara.Citește și: Radu Banciu a plecat de la B1TV: 'Am intrerupt colaborarea de comun acord' ”A doua zi consecutiva cu peste…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a sustinut miercuri ca Guvernul a scapat pandemia de sub control, dupa ce s-a depasit "pragul psihologic" de 2.000 de cazuri de COVID-19."Este clar ca in acest moment Guvernul a scapat pandemia de sub control. Astazi s-a depasit pragul psihologic…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca scorul politic al partidului la alegerile locale a fost de 7,6%, un scor obținut la prima participare in cadrul alegerilor locale. Ponta susține ca scorul slab de la Capitala se datoreaza unei greșeli, asta pentru ca s-a candidat sub o sigla necunoscuta…

- "Vreau sa va incurajez sa transmiteti Politiei, Jandarmeriei ca trebuie sa intensifice lupta impotriva grupurilor infractionale, impotriva clanurilor interlope, fara menajamente, toleranta zero fata de infractionalitate", a spus Orban. La raspunsul "Am inteles domnule prim-ministru. Suntem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au criticat faptul ca negocierile dintre PNL si USR PLUS privind stabilirea candidatilor la alegerile locale au avut loc la Palatul Victoria. „Asa lupta Orban cu pandemia la Guvern! Impartind candidaturi…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, taxeaza negocierile purtate intre PNL și USR-PLUS in sediul Guvernului. Ciolacu arata ca in loc sa lupte cu pandemia, Orban a transformat sediul Guvernului in ”carciuma și sediu de partid”.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA:…