- Potrivit datelor agregate de portalul peco-online , un litru de motorina s-a scumpit in intervalul 19 august - 19 septembrie cu 16 bani, de la 7,43 lei la 7,59.In aceeași perioada, un litru de benzina s-a scumpit cu doar 7 bani, de la 7,23 la 7,30 lei.Evoluția reflecta majorarea internaționala a cotației petrolului Brent,…

- Romania trece printr-un nou val de regenerabile care vine, ca orice fenomen de acest fel, și cu riscurile sale. Cererea extrem de mare de instalații solare poate implica și greșeli – și, fiind vorba, in fond, de energie electrica, acestea pot pune in...

- Romania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de energie din surse regenerabile si sa devina un furnizor regional de electricitate, a declarat ministrul…

- ”Exista riscuri – si le-am vazut materializate in Ungaria, in Polonia, unde astazi nu mai poti sa dai energie in retea, folosesti doar pentru consum propriu si iti reduci factura, dar nu mai poti sa primesti bani in plus sau sa furnizezi energie electrica in retea. Incurajez acest fenomen (al prosumatorului…

- Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit pentru a se ajunge la acest nivel – 1 noiembrie – a anuntat vineri Comisia Europeana, transmit Reuters si Bloomberg. La 16 august, nivelul a ajuns la 1.024 TWh, sau 90,12%…

- Informare corecta – expertiza – FOMCO SOLAR! Toata lumea este la curent cu avantajele programului Casa Verde, care este un program guvernamental lansat in anul 2010. De atunci și pana acum zeci de mii de romani au fost beneficiarii acestei oportunitați deosebite. Fomco Solar a luat naștere odata cu…

- Prețurile ridicate la energie și incertitudinile cauzate de razboiul din Ucraina pun la incercare capacitatea companiilor din Uniunea Europeana de a investi in masuri de combatere a schimbarilor climatice, arata un studiu al Bancii Europene de Investiții (BEI). In Europa Centrala și de Est, companiile…