Stiri pe aceeasi tema

- ISU Alba a anunțat ca este in derulare mobilizarea pentru intervenție avand in vedere CODUL ROȘU de furtuna din Apuseni care deja are efecte. Pentru acțiune in localitați posibil afectate de inundații s-a suplimentat personalul. La nivelul ISU Alba, personalul aflat in ture libere a fost alertat și…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni, 19 iulie, o hotarare prin care se acorda ajutoare de la rezervele de stat catre trei comune si un oras din judetul Alba grav afectate de inundatiile de saptamana trecuta.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat luni, 19 iulie, o hotarare prin care se propune scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate și alocarea acestora unitaților administrativ-teritoriale Ocoliș, Campeni, Sohodol și Roșia Montana din județul Alba. …

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis scoaterea de bunuri de la rezerva de stat pentru a-i ajuta pe oamenii loviți de inundații in județul Alba. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 19 iulie, Hotararea nr. 47. Aceasta hotarare prevede: • scoaterea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat, luni, noi scenarii de funcționare a unitaților de invațamant pentru doua localitați din județ. Este vorba despre Sohodol și Noșlac, comune in care unitațile de invațamant trec din scenariul galben in cel verde. Prezența fizica a elevilor…

- Sapte dintre cele opt persoane aflate intr-un autovehicul implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes - Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, au fost transportate la trei spitale din judetul Hunedoara, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Șapte dintre cele opt persoane aflate intr-un autovehicul implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes – Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, au fost transportate la trei spitale din Hunedoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un autovehicul in care se aflau opt persoane a fost implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes - Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Sunt opt victime care au nevoie de asistenta medicala, din care…