- Transalpina ramane inchisa circulației si in perioada urmatoare dupa ce, miercuri, bucati de stanca s-au prabusit pe șosea, a anunțat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, citata de Agerpres.Masura a fost luata intrucat exista riscul punerii in pericol a participantilor la trafic,…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii ca in perioada 1 mai 2024 ndash; 6 mai 2024, inclusiv, activitatea institutiei este suspendata. Masura respecta prevederile art. 139 alin. 1 din Legea 53 2003 privind Codul Muncii, republicata, potrivit carora, ziua de 1 mai, ultima…

- „Termoelectrica” S.A. informeaza consumatorii din sectorul Rișcani al capitalei despre sistarea temporara a apei calde menajere in perioada 24 – 26 aprilie 2024, in intervalul orelor 8:00 - 17:00.

- Mamele vor putea primi ajutorul pentru nou-nascuți pana in 2027. Guvernul a aprobat condițiile. Valoarea tichetului social Se acorda ajutor financiar pentru cupluri mama-nou-nascut din categorii defavorizate și in perioada 2024-2027. Guvernul a aprobat condițiile in care vor primi tichetele sociale…

- Masura controlului judiciar in privinta lui Iulian Dumitrescu a fost prelungita de DNA incepand de saptamana aceasta, cu inca 60 de zile. Dumitrescu a fost plasat sub control judiciar in 1 februarie, ordonanta DNA interzicandu-i ca, in perioada masurii preventive, sa exercite functia de presedinte…

- Vineri, 15 martie, Primaria municipiului Buzau a introdus in circulație 13 autobuze electrice, continuand astfel seria proiectelor care sa inscrie Buzaul in categoria orașelor „verzi”, cu o calitate buna a aerului. In plus, noul sistem de E-ticketing introdus odata cu introducerea pe trasee a autobuzelor…

- Printre masurile agreate se afla schema de ajutor de stat pentru activitati productive, cu o valoare estimata de 2,2 miliarde de lei, cu 150 de firme beneficiare, valoarea maxima a ajutorului de stat fiind de 70 % din valoarea proiectului. O alta masura se refera la crearea cadrului legal pentru contractarea…

- Numarul total al petitiilor unice inregistrate, in semestrul al II-lea al anului 2023, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost de 3.861, in scadere cu peste 46% fata de aceeasi perioada a anului precedent. ”Numarul total al petitiilor unice inregistrate, in semestrul al II-lea…