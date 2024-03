Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 martie, Primaria municipiului Buzau a introdus in circulație 13 autobuze electrice, continuand astfel seria proiectelor care sa inscrie Buzaul in categoria orașelor „verzi”, cu o calitate buna a aerului. In plus, noul sistem de E-ticketing introdus odata cu introducerea pe trasee a autobuzelor…

- Primaria și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” organizeaza prima ediție a Concursului „Buzaul citește” in data de 22 aprilie, ora 11.00, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”. Este un concurs de tip „quiz”, adica cu intrebari și raspunsuri formulate din carțile pe care elevii le-au…

- 40 de ani „la fabrica de frumos a Buzaului” au fost sarbatoriți de Valeriu Șușnea printr-un vernisaj aniversar pe simeze alaturi de cațiva colegi de generație, de colegi ai filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici, pe care o conduce, și de elevi ai Liceului de Arte „Margareta Sterian”, care…

- Fundația „Sfantul Sava” de la Buzau, o adevarata instituție a binelui, inființata de preotul Mihail Milea in cinstea mucenicului pentru Hristos care a fost martirizat in aprilie 372 in apa Buzaului, dand actul de naștere al așezarii, reușește sa fie de ajutor semenilor, oameni saraci, aflați in suferința…

- Anul acesta, buzoienii care vor trece de Dragobete pragul Muzeului „Vergu Manaila” vor avea parte de momente inedite. Ei vor avea posibilitatea sa-și realizeze propria batista cu mesaje de dragoste cu materiale puse gratuit la dispoziție de Muzeu și se vor intalni cu meșteri populari din zona Buzaului.…

- De 30 de ani cadru didactic, de doi ani director „plin” al Liceului Tehnologic „D. Filipescu”, Lucica Stanculeanu are de gestionat o populație școlara cu varsta incepand de la trei ani, din doua cartiere centenare ale Buzaului, Cartierul Poșta și Cartierul Mihai Viteazu. Copiilor din municipiul Buzau…

- Raul Buzau a fost sambata „Iordanul buzoienilor”, cel in apele caruia, in anul 372, a fost martirizat Sfantul Mucenic Sava Gotul, devenit ocrotitorul spiritual al orașului Buzau. Apele lui au fost sfințite prin slujba oficiata de arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, IPS Ciprian, impreuna cu Preasfințitul…

- Raul Buzau a fost sambata „Iordanul buzoienilor”, cel in apele caruia, in anul 372, a fost martirizat Sfantul Mucenic Sava Gotul, devenit ocrotitorul spiritual al orașului Buzau. Apele lui au fost sfințite prin slujba oficiata de arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, IPS Ciprian, impreuna cu Preasfințitul…